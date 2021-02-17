رئيس حكومة إيطاليا: المواطنة تسمو على الانتماء السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إنه “قبل الانتماء السياسي تأتي المواطنة وبذل كل جهد لمواجهة الوباء والأزمة الصحية”

وفي حديثه أمام مجلس الشيوخ قبيل التصويت على الثقة بحكومته، الأربعاء، أضاف دراغي، أنه “في أصعب اللحظات في تاريخنا، تُرجم أسمى وأنبل تعبير عن السياسة إلى اختيارات شجاعة، في رؤى بدت مستحيلة حتى قبل ذلك. لأنه قبل كل انتماءاتنا، يأتي واجب المواطنة”.

وتابع: “نحن مواطنون في بلد يطلب منا القيام بكل ما هو ممكن، دون إضاعة الوقت، دون ادخار أدنى جهد، لمحاربة الوباء ومواجهة الأزمة الاقتصادية. ونحن اليوم، سياسيون وتكنوقراط، الذين يؤلفون حتى هذا الجهاز التنفيذي الجديد”.

وخلص دراغي الى القول: “نحن جميعًا ببساطة مواطنون إيطاليون، يتشرفون بخدمة بلدهم، وكلنا ندرك بالقدر نفسه المهمة الموكلة إلينا. هذه هي الروح الجمهورية لحكومتي”.