سالفيني: نقطة انطلاق ممتازة لدراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أثنى زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني على خطاب رئيس الوزراء ماريو دراغي أمام مجلس الشيوخ الأربعاء، قبيل التصويت بالثقة على حكومته، بالقول إنه ينطوي على “نقطة انطلاق ممتازة”.

وأضاف سالفيني معلقا على برنامج الحكومة الذي قدمه دراغي، أنه يشمل “مزيداً من الاهتمام بالصحة وأقل من الضرائب”، وكذلك “تعزيز عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، تقليص الإجراءات البيروقراطية، مزيد من فتح مواقع البناء، تقليل النفايات، إبراز المسؤولية واحترام الأجيال القادمة”.

وأشار زعيم الرابطة الى أنها أمور “تجعل المرء فخوراً بكونه إيطاليًا. نقطة انطلاق ممتازة باسم الكفاءة، الشفافية والتغيير. والرابطة مستعدة لذلك”.

من جانبه، قال زعيم تيار (إيطاليا حيّة) ماتيو رينزي للصحفيين في مقر مجلس الشيوخ، قصر (ماداما): “هل كان الأمر يستحق إشعال أزمة؟ نعم!. وكل من لديه شكوك عليه الإصغاء لخطاب دراغي فقط”.

وتساءل رينزي: “هل سمعتموه؟ لقد أعطى دراغي رؤية”. واختتم بالرد على سؤوال حول ما إذا كان خطاب رئيس الوزراء حول برنامج يدوم عامين فقط؟ بالقول: “بل لفترة أطول أيضاً”.