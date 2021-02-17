دراغي يشدد على الانتماء “الاوروبي والاطلسي” لحكومته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي أن علاقات حكومته الدولية سترتكز على دعامتين: الانتماء الاوروبي والاطلسي.

وقال دراغي، مخاطبا مجلس الشيوخ الايطالي الاربعاء قبل التصويت على الثقة، “هذه الحكومة مؤيدة بقناعة لأوروبا والأطلسي، بما يتماشى مع الروابط التاريخية لإيطاليا: الاتحاد الأوروبي، الحلف الأطلسي، الأمم المتحدة”.

وشدد دراغي توجه الحكومة “لصالح تعددية الأطراف الفعالة، على أساس الدور الذي لا غنى عنه للأمم المتحدة”، مؤكدا توجيه اهتمامها القوي تجاه المسارح العالمية “ذات الأولوية الطبيعية” بالنسبة لايطاليا “مثل البلقان، البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع، مع ايلاء اهتمام خاص بليبيا وشرق المتوسط ​​وأفريقيا “.

ونوه، المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي بان “السنوات الأخيرة شهدت دفعًا متزايدًا نحو بناء شبكات علاقات متميزة ثنائية ومتعددة الأطراف في أوروبا. وقد كشف الوباء عن الحاجة إلى مواصلة التبادل المكثف مع الشركاء الذين يتكامل معهم اقتصادنا بشكل أكبر”، وهذا يتطلب من إيطاليا الحاجة “تحسين هيكل وتقوية العلاقة الاستراتيجية، الضرورية، مع كل من فرنسا وألمانيا”.