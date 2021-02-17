بطريرك الكلدان يستقبل السفير الإيطالي لدى الجمهورية العراقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قالت بطريركية بابل للكلدان، إن “صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو استقبل سعادة السفير الإيطالي لدى الحكومة العراقية، السيد برونو انتونيو باسكوينو”،

وأضافت البطريركية في بيان نشره موقعها الإلكتروني (مار أديّ)، أنه خلال اللقاء “الذي جرى صباح يوم الأربعاء في مقر البطريركية بحي المنصور، عرض الطرفان التدابير اللازمة لزيارة البابا فرنسيس للعراق والعمل على انجاحها لخير البلد والمنطقة بأسرها”.

وخلص البيان الى القول إن “اللقاء تم بحضور المطرانان المعاونان مار باسيليوس يلدو ومار روبرت سعيد جرجيس”.