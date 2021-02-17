ميلوني: لن نمنح ثقة عمياء لحكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت زعيمة حزب (اخوة ايطاليا) اليميني، جورجا ميلوني ان حزبها لن يمنح “ثقة عمياء” لحكومة ماريو دراغي، وذلك بعد الاستماع للأخير في خطاب حول برنامج حكومته أمام مجلس الشيوخ اليوم الاربعاء.

وأشارت ميلوني، زعيمة الحزب الوحيد الذي اعلن منذ البداية عن رفضه لحكومة دراغي، الى ان الخطاب تضمن “رؤية سياسية عامة، ولكنه تجنب الدخول في تفاصيل خيارات ملموسة يتعين اتخاذها”.

وقالت “نؤكد رفضنا لهذه الحكومة، فلا يمكن مطالبة الإيطاليين بثقة عمياء تجاه السلطة التنفيذية الجديدة”، الا أنها أضافت “سنقيم الإجراءات الفردية للحكومة التي سيتم التصويت عليها، دون تنازل عن سيادتنا” البرلمانية.