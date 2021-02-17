دول من التحالف المناهض لداعش تدين الهجوم في أربيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس – أعربت بلدان من التحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش) عن إدانتها للهجوم على قاعدة التحالف في أربيل.

وأدان وزراء خارجية الولايات المتحدة، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا “بأشد العبارات” الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة القريبة من مطار أربيل، عاصمة اقليم كردستان العراق ليل أمس الأول الاثنين، مما أدى إلى مقتل موظف بالقاعدة وإصابة عدد كبير من الجنود والمدنيين.

وجاء في بيان مشترك للوزراء، “ستدعم حكوماتنا معا تحقيق الحكومة العراقية في الهجوم لمحاسبة المسؤولين عنه”. وأختتموا بالقول: “نحن متحدون في الرأي بأن الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة وقوات التحالف لن يتم التسامح معها”.