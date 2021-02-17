ايطاليا: 369 وفاة جديدة بكوفيد وتسجيل 12 ألف اصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الاربعاء توثيق 12074 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و369 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

بالوفيات المعلنة مساء اليوم يرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 94540 وفاة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالجائحة.

معدل الحالات الايجابية يبلغ اليوم 4.1%، مرتفعا قليلا عن الـ 3.8% المعلن أمس، ما يعني تسجيل 41 اصابة في كل 1000 اختبار للفحص عن الفيروس.

وفقًا لبيانات وزارة الصحة، انخفض عدد الأسرة المشغولة في وحدات العناية المركزة الى 2043 ، أقل بمقدار 33 سرير مقارنة بالامس (بعد مغادرة 144 مريضا وادخال 113 آخرين).

وتماثل في غضون الـ24 ساعة الماضية 16519 للشفاء من الوباء ليصل اجمالي المتعافين الى مليونين و268 آلفا و253.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات النشطة، تبلغ مليونين و751 ألفا و657.