برلسكوني: دعم سالفيني لحكومة دراغي “نضج سياسي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف زعيم ومؤسس حزب (فورتسا ايتاليا)، سيلفيو برلسكوني، التحول الذي طرآ مؤخرا على حزب الرابطة، بقيادة ماتيو سالفيني، حيال المشروع الاوروبي بانه “علامة نضج أكثر من أن تكون أملته حسابات سياسية مشروعة”.

وقال برلسكوني في تصريح لقناة التلفزة العامة الاولى (راي اونو)، في اشارة الى اعلان سالفيني عن دعمه لحكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي ذات الطابع الاوروبي، “لا أدري ما إذا كنت سأعرّفها على أنها نقطة تحول، لكنها بالتأكيد عمل حكيم ستقدره أوروبا أيضًا”.

ويشارك حزب الرابطة، المنضم الى كتلة أحزاب يمينية اوروبية مشككة في الاتحاد الاوروبي، بثلاثة وزراء في حكومة دراغي الجديدة.