يان كوبيش: أمام الشعب الليبي فرصة حقيقية لتحقيق اهداف الثورة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، أن “أمام الشعب الليبي فرصة حقيقية لأن يحقق أخيراً أهداف الثورة في بناء دولة موحدة وذات سيادة حقيقية من دون تدخل أجنبي وبدون أسلحة خارجة عن سيطرة السلطات الشرعية، وعلى أساس الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والفرص لجميع مواطنيها ومكوّناتها، نساءً ورجالاً “.

وأضاف يان كوبيش، في معرض تهنئته للشعب الليبي بالذكرى العاشرة للثورة، “تلتزم الأمم المتحدة التزاماً راسخاً بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار والأمن والازدهار، وكذلك لاستعادة الشرعية الديمقراطية ووحدة مؤسساته واسترجاع سيادة بلاده”، حسبما نقلت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا