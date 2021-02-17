رينزي: دراغي سياسي أكثر بكثير من كونتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- راى زعيم حزب (ايطاليا حية)، ماتيو رينزي ان رئيس الوزراء ماريو دراغي “سياسي أكثر بكثير من (جوزيبي) كونتي”.

وقال رينزي، الذي أطاح بحكومة كونتي الثانية بانسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي السابق، “دراغي سياسي أكثر من الكثيرين الذين سبقوه ، لذلك لديه القدرة على إدارة الشؤون العامة بطريقة واضحة. لقد كان السكرتير العام للخزانة، ومحافظا لبنك إيطاليا، ورئيسا للبنك المركزي الأوروبي“.

وأضاف رينزي في تصريح للصحفيين، ردا على سؤال حول تجربته الشخصية السياسية، “عندما تمارس السياسة، فزت أم خسرت، فهي تجربة إنسانية ضخمة: أكثر ما أفخر واتعلق به هو رئاستي لبلدية فلورنسا، والتجربة الأهم عندما كنت رئيسا للوزراء، والأصعب تلك العملية الأخيرة: تبدبل كونتي بدراغي”. وقال “انها الاصعب على الاطلاق والأكثر فائدة للبلد”

وعن مستقبله السياسي، اجاب رينزي “مستقبلي؟ ساخلد للراحة بضعة أسابيع”، مضيفا في اشارة الى دراغي “الآن الشخص الذي يجلس على مقعد القيادة يعرف كيف يقود، وهذا مطمئن”.