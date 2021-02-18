إيطاليا: وصول قاربي مهاجرين الى سواحل لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عمليتي رسوّ جديدتين لقاربي هجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعد توقف قصير لتدفقات الهجرة الى أكبر جزر الأرخبيل الصقلي بسبب سوء الأحوال الجوية، استؤنفت عمليات الرسو”، فقد “وصل الليلة الماضية 108 مهاجرين في المجموع إلى الجزيرة”.

وأوضحت المصادر أن رجال الشرطة المالية اعترضوا قاربًا يحمل 91 شخصًا، بينما تم إنقاذ زورق آخر يحمل 17 مهاجراً من قبل الشرطة ذاتها بالتعاون مع سلطات حماية الموانئ”.

وذكّرت المصادر الأمنية بأنه “تم تسجيل آخر عمليات رسو على سواحل الجزيرة نهاية الأسبوع الماضي، عندما وصل إليها 53، 46 ومن ثم مهاجرَين على التوالي، من بينهم 19 امرأة و21 قاصرًا”. واختتمت بالقول إنه “تم نقل كل المهاجرين الى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”.