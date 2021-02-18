فاوتشي: اللقاحات ستتوفر للجميع في أمريكا حتى تموز المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – قال رئيس المعهد الوطني الأمريكي للوقاية من الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إنه في شهر تموز/يوليو، ستتوفر حوالي 600 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد 19 في الولايات المتحدة.

واضاف فاوتشي، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID)، وعضو في فريق عمل البيت الأبيض المعني بجائحة فيروس كورونا لعامي 2019-2020، أن “هذه الكمية تكفي لسد حاجة جميع السكان”، لكن الأمر سيستغرق شهرين آخرين على الأقل ليتم تطعيم الجميع”.

وخلص عالم الفيروسات الأمريكي (79 عاما) الى القول إنه “بحلول نهاية الصيف المقبل، سيتم تلقيح الجميع”.