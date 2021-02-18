إيطاليا: عملية احتيال على طالبي لجوء في صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن كشف عملية احتيال على طالبي لجوء في محافظة أغريجينتو الصقلية.

وقالت المصادر إنه “منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، انطلقت عملية واسعة النطاق من قبل قوات الشرطة المالية في قيادة أغريجينتو، بتنسيق من مكتب المدعي العام المحلي”، وقد “نُفذت تدابير احتجاز قيد الإقامة الجبرية ومصادرة وقائية لأصول ضد ستة أشخاص بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية بهدف الاحتيال على الدولة، لتورطهم بإدارة هيئة تعنى باستقبال طالبي اللجوء”.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “لا تزال عمليات الحجز جارية، والتي يشارك فيها عشرات عناصر الشرطة المالية من قيادة أغريجينتو”. واختتمت بالقول إنه “سيتم الكشف عن تفاصيل العملية خلال مؤتمر صحفي يعقده النائب العام سالفاتوري ڤيلّا في مكتب النيابة والمقرر عند الساعة 11:00”.