إسرائيل تبحث إمكانية عودة واشنطن للاتفاق مع إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم جلسة هي الأولى من نوعها للتداول في إمكانية عودة الولايات المتحدة الأمريكية الى الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن “من المقرر ان يشارك في هذه المداولات رؤساء الدوائر الأمنية الى جانب وزيري الدفاع والخارجية بيني غانتس وغابي اشكنازي”.

وأضافت “ان نتنياهو يستعد لمقارعة إدارة بادين في الملف الإيراني ويرغب في اظهار موقف إسرائيلي موحد من هذه القضية على الرغم من الاختلافات مع غانتس بهذا الشأن”.

وكان اتصال هاتفي جرى مساء أمس بين نتنياهو والرئيس الأمريكي تناول الموضوع الإيراني ضمن مواضيع أخرى.

وقال البيت الأبيض في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “الرئيس جوزيف بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عبر الهاتف، وأكد الرئيس تاريخه الشخصي من الالتزام الثابت بأمن إسرائيل وأعرب عن نيته تعزيز كافة جوانب الشراكة الأمريكية الإسرائيلية، بما في ذلك تعاوننا الدفاعي القوي”.

واضاف “ناقش الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو أهمية استمرار التشاور الوثيق حول قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران”.

وأشار البيت الأبيض الى أن “الرئيس أكد على دعم الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مؤخرا بين إسرائيل ودول من العالم العربي والإسلامي. وشدد على أهمية العمل للدفع بعجلة السلام في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد المتحدثان على اهتمامهما المشترك بمواصلة التعاون الاستراتيجي لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه المنطقة”.

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “المكالمة كانت ودية ودافئة للغاية واستمرت ساعة تقريبا”.

وأضاف “أشار الزعيمان إلى العلاقة الشخصية التي تربط بينهما والتي تستمر منذ سنوات عديدة وقالا إنهما سيعملان معا على تعزيز التحالف المتين القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “وبحث الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو الاستمرار في دفع اتفاقيات السلام قدما والتهديد الإيراني والتحديات الاقليمية واتفقا على مواصلة الحوار بينهما”.

وتعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق الدولي مع إيران لعام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.