عالم وبائيات إيطالي: كثيرون يرفضون لقاح أسترازينيكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال عالم وبائيات إيطالي إن كثير من الأشخاص يرفضون تعاطي لقاح شركة (أسترازينيكا) المضاد لكوفيد 19.

وقال مدير قسم الأمراض المعدية في مستوصف ميلانو، أندريا غوري في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الخميس، إن “كثيرين كانوا يسألونه في الأيام الأيخرة وبإلحاح على الهاتف، برسائل نصية أو عبر البريد الإلكتروني: لماذا لا يمكنني اختيار اللقاح؟”، دون أن “يكل أبدًا من الرد بأن لقاح (أسترازينيكا) ليس عقاراً من الدرجة الثانية”.

وأضاف الخبير أن “كثيرين يرفضون المصل المضاد لكوفيد 19 الذي تنتجه الشركة الأنجلو سويدية، والذي منحته وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) للتو، الضوء الأخضر لاستخدامه للأشخاص حتى سن 65 عامًا، والذي لا توجد مخاطر محددة لتطور المرض إلى أشكال حادة”، محذراً من أن “رفض هذا اللقاح خطأ مكلف”.

وأوضح اخصائي الأمراض المعدية، أن “أشخاصا عديدون من المرشحين لأخذ هذا اللقاح، يشتكون من أنه تم تحويلهم إلى لقاح سيئ. ويتساءلون لماذا تم إعطاء الأطباء أفضل لقاح. إذا لم يفعلوا ذلك مع العديد من الفئات، سيكون هناك شيئا كامنا وراء الأمر”.

وتابع “حسنًا، الشعور هو أن كثيرين أساءوا تفسير البيانات: حقيقة أن لقاحي فايزر وموديرنا فعالين بنسبة 94٪ وأن أسترازينيكا بنسبة 65٪”، لكن “هذا لا يعني أن هذا الأخير غير فعال”. وأكد أنه “لقاح ممتاز يجنب المرض”.

وأشار غوري الى أنه “يجب أن نسأل أنفسنا ما هو الغرض من هذا التطعيم: من المهم أن يحمينا من تطور أشكال حادة للأعراض، وبالتالي من الموت ويقود الى الاستشفاء. وبهذا المعنى تكون الفعالية 100٪. يمكن أن يصاب المرء بعدوى خفيفة إذا كنت غير محظوظ، لكن ليست مأساة أن يصاب أي شخص بقليل من الحمى”.

وذكر عالم الوبائيات أن “المناخ الذي نشأ حول لقاح (أسترازينيكا) أعتقد أنه يعتمد على بعض الدعاية السلبية، أو على أية حال، على الإستخفاف الذي تم به توضيح هذه البيانات. فليتحول الانتباه الى يقين نمتلكه بين ايدينا: ألا نشعر بالسوء”. واختتم محذراً من أن “هناك من قد يتظاهر بأعراض وهمية ليتم وصف عقار آخر له”.