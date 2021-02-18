برلمانية إيطالية: أوروبيتنا لا تتماشى مع شبه الديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية معارضة، إن “كثيرين جعل من الحس الأوروبي نقطة تحول قامت عليها الحكومة الجديدة”، لكن “كان ينبغي في الواقع أن نتحدث عن تأييد رؤية معينة لأوروبا”.

وكتبت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني، في مقال نشرته صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو “دراغي قد أوضح بنفسه، في استعراض برنامج حكومته، وجهة نظره: أي نقل السيادة من الدول القومية إلى الاتحاد الأوروبي”. وأردفت “لدينا رؤية مختلفة، لكنها ليست سبباً لنكون أعداء لأوروبا”.

وعادت ميلوني لشرح أسباب معارضة حكومة دراغي، قائلة: “على العكس من ذلك، فإن أسرة المحافظين الأوروبيين ترغب بأوروبا أفضل، قادرة على تركيز جهودها على بعض الموضوعات المهمة التي يمكن أن تقدم بشأنها قيمة مضافة، بدلاً من طلب مزيد من الصلاحيات، حتى دون معرفة كيفية ممارستها في كثير من الأحيان”.

وأختتمت زعيمة أخوة إيطاليا مشيرة إلى أن “الحس الأوروبي يخاطر بأن تصبح ورقة تين تغطي عملية حكومة دراغي، الشرعية دستوريًا، لكن لا مثيل لها سياسياً في أوروبا وربما في العالم الديمقراطي بأسره”.