دفعة لقاحات كورونا من الإمارات الى غزة بوساطة دحلان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلن القيادي المفصول من حركة (فتح)، محمد دحلان إرسال 20 ألف جرعة لقاح كورونا الى قطاع غزة بتبرع من الإمارات.

وقال دحلان، المقيم في الأمارات، في تدوينة على فيسبوك اليوم الخميس، “دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة الآن، هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة”.

وأضاف “تتضمن الدفعة الحالية 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك V .. ونأمل أن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجاً”.

وتابع دحلان “نتوجه بوافر الشكر والعرفان للأشقاء في دولة الإمارات العربية قيادةً وشعباً”.

وقالت مصادر محلية في غزة إن الشحنة ستصل الى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر.

وكانت السلطة الفلسطينية ارسلت 2000 جرعة من ذات اللقاح الروسي الى غزة بعد ان كانت حصلت قبل ايام على 10 الاف جرعة كتبرع من الحكومة الروسية.

واستدعى نقل الجرعات من الضفة الغربية الى قطاع غزة الحصول على موافقة إسرائيلية.

وسمحت حركة (حماس) لعدد من المقربين من دحلان العودة الى قطاع غزة في الأيام الأخيرة استعدادا للانتخابات التشريعيةن التي ستجري في 22 ايار/مايو المقبل.