دفعة لقاحات كورونا من الإمارات الى غزة بوساطة دحلان

رام الله- أعلن القيادي المفصول من حركة (فتح)، محمد دحلان إرسال 20 ألف جرعة لقاح كورونا الى قطاع غزة بتبرع من الإمارات.
وقال دحلان، المقيم في الأمارات، في تدوينة على فيسبوك اليوم الخميس، “دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة الآن، هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة”.
وأضاف “تتضمن الدفعة الحالية 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك V .. ونأمل أن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجاً”.
وتابع دحلان “نتوجه بوافر الشكر والعرفان للأشقاء في دولة الإمارات العربية قيادةً وشعباً”.
وقالت مصادر محلية في غزة إن الشحنة ستصل الى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر.
وكانت السلطة الفلسطينية ارسلت 2000 جرعة من ذات اللقاح الروسي الى غزة بعد ان كانت حصلت قبل ايام على 10 الاف جرعة كتبرع من الحكومة الروسية.
واستدعى نقل الجرعات من الضفة الغربية الى قطاع غزة الحصول على موافقة إسرائيلية.
وسمحت حركة (حماس) لعدد من المقربين من دحلان العودة الى قطاع غزة في الأيام الأخيرة استعدادا للانتخابات التشريعيةن التي ستجري في 22 ايار/مايو المقبل.