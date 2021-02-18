بوريل يثني على خطاب دراغي أمام البرلمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-روما – أعادت وزارة الخارجية الايطالية نشر تغريدة للمفوض الاعلى للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل اثنى فيها على خطاب رئيس الوزراء ماريو دراغي امام مجلس الشيوخ أمس قبل التصويت على الثقة بحكومته.

وقال بوريل “دراغي يذكرنا بجوهر التكامل الأوروبي”، وألحق في التغريدة جملة من كلمة الرئيس السابق للمصرف المركزي الاوروبي أمام البرلمان والتي تقول: “تظل الدول القومية مرجعية مواطنينا، لكنها في مناطق ضعفها تتنازل عن السيادة الوطنية من أجل السيادة المشتركة”.

وكان دراغي قد شدد في خطابه على أنه “بإنتمائنا الى المصير الأوروبي، نظل إيطاليين اكثر مما قبل وأقرب إلى أراضينا. يجب أن نفخر بمساهمة إيطاليا في نمو وتطور الاتحاد الأوروبي. بدون إيطاليا لا توجد أوروبا، ولكن خارج أوروبا يقل ثقل إيطاليا. ولا سيادة في العزلة”.