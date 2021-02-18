إيطاليا: ثالث دفعة مهاجرين خلال بضع ساعات الى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول دفعة مهاجرين جديدة الى جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “تم اعتراض قارب يحمل 124 مهاجرا، بينهم 38 امرأة و9 أطفال، من قبل زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية”. واختتمت مبينة أن “هذه هي الدفعة الثالثة للمهاجرين التي تصل في غضون ساعات قليلة”.

وكان رجال الشرطة المالية قد اعترضوا صباح الخميس قاربًا يحمل 91 شخصًا، بينما تم إنقاذ زورق آخر يحمل 17 مهاجراً من قبل الشرطة ذاتها بالتعاون مع قوات سلطات حماية الموانئ، مبينة أنه تم نقل كل المهاجرين الى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، وسط الجزيرة.