سالفيني: حكومة دراغي آخر فرصة لتقوية ثقل ايطاليا أوروبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –رأى زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني ان حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، التي يدعمها حزبه وغالبية القوى السياسية في البلاد، تشكل “الفرصة الاخيرة” لتقوية نفوذ إيطاليا في مؤسسات الاتحاد الاوروبي.

وقال سالفيني في تصريحات صحفية الخميس”أعتقد أن هذه الحكومة ستجعل إيطاليا أقوى في أوروبا، لأن هيبة ماريو دراغي، الذي يختلف عن سلفه، ستسمح لنا بذلك”. واردف “وأيضًا بفضل مساهمة حزب الرابطة في تغيير تلك القواعد الأوروبية بشأن التقشف والهجرة وفي مجال الزراعة و (حماية) الصناعة الإيطالية، والتي لم نتمكن في الماضي من تغييرها”.

وقال سالفيني، الذي ينتمي حزبه لكتلة (الهوية والديمقراطية) في البرلمان الاوروبي ضمن أحزاب يمينية شعبوية مناهضة للمشروع الاوروبي كالتجمع الوطني الفرنسي والبديل من اجل المانيا، ” انها الفرصة الأخيرة لتمتع إيطاليا بثقل أكبر في أوروبا. أنا سعيد بدخول الغرف التي يتقرر فيها مصير أبنائنا”.