إسرائيل تطور مع أمريكا صاروخا لاعتراض الصواريخ الباليتسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن هيئة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية بدأتا في تطوير نظام صاروخ “سهم 4”.

وأشارت الى أن شركة الصناعية الجوية الإسرائيلية هي “مقاول رئيسي للتطوير والإنتاج”.

وقالت “سيكون Arrow-4 صاروخًا اعتراضيًا متقدمًا ومبتكرًا مع قدرات محسّنة”.

وأضافت الصاروخ الجديد “سيتعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات المتطورة في المنطقة وسيحل محل صواريخ Arrow-2 الاعتراضي خلال العقود القادمة”.

وبدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس “إلى جانب تطوير القدرات الهجومية، تعمل المؤسسة الدفاعية باستمرار على الدفاع عن سماء إسرائيل في مواجهة التهديدات الباليستية”.

وأضاف “سيؤدي تطوير Arrow 4 ، جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأمريكيين، إلى قفزة تقنية وتشغيلية إلى الأمام في ساحة المعركة المستقبلية، في مواجهة التهديدات التي تتطور باستمرار في الشرق الأوسط وما وراءه”.

وتستخدم إسرائيل صواريخ “سهم” لاعتراض الصواريخ الباليستية.