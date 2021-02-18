ايطاليا: حصيلة وفيات كورونا تقترب من الـ95 ألفا وتسجيل 13762 إصابة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الخميس توثيق 13762 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و347 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

بالوفيات المعلنة مساء اليوم يرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 94887 وفاة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالجائحة.

معدل الحالات الايجابية يبلغ اليوم 4.8%، مرتفعا عن الـ 4.1% المعلن أمس، ما يعني تسجيل 48 اصابة في كل 1000 اختبار للفحص عن الفيروس.

الحالات الايجابية النشطة المؤكدة اليوم تبلغ 384 ألفا و501 اصابة (اقل عن امس بواقع 4363)

وتماثل في غضون الـ24 ساعة الماضية 17771 للشفاء من الوباء ليصل اجمالي المتعافين الى مليونين و286 آلفا و24.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات النشطة، تبلغ مليونين و765 ألفا و412.