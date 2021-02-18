وزير الدفاع الايطالي: لنقرر معًا بشأن التزام حلف ناتو المستقبلي في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني الخميس على أهمية “الحفاظ على التماسك بين الحلفاء في عملية صنع القرار”، وذلك خلال اليوم الأخير من اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الاطلسي (ناتو) برئاسة الأمين العام يانس ستولتنبرغ ، المخصص لعمليات ومهام الحلف في أفغانستان والعراق وكوسوفو.

واشارت مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع بان غويريني رأى أنه “يتعين أن نقرر معًا بشأن الالتزام المستقبلي في أفغانستان، محافظين، كما كنا دائمًا، على التماسك بين الحلفاء، مركز الثقل الذي لا جدال فيه لحلف ناتو في أي سيناريو نشارك فيه”.

وأفادت المذكرة بان اليوم الثاني من المؤتمر، الذي جرى عبر دائرة بالفيديو ، شهد تبادل الوزراء أفكارهم بشكل أساسي حول التطورات المستقبلية لبعثة “الدعم الحازم”، وكذلك في ضوء مفاوضات الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان حول توجد القوات الدولية في أفغانستان.

في خطابه، قال الوزير “في زيارتي الأخيرة لأفغانستان” التي جرت قبل ثلاثة اسابيع، “سجلت تقدير السلطات الأفغانية لما قمنا به في السنوات الأخيرة وقلقها من خطر تقويض كل التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن”.