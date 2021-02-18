دراغي يتعهد بحماية المنتجات الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي على ان “الحكومة ملتزمة تمامًا بحماية المنتجات الإيطالية وكذلك بشأن المنافسة غير العادلة”، وذلك في خطاب أمام مجلس النواب مساء الخميس قبل التصويت على الثقة بجهازه التنفيذي.

ونوه دراغي، الرئيس السابق للمصرف المركزي الاوروبي، بانه “ينبغي على أي دولة قادرة على جذب المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون الدوليون، أن تحمي نفسها من ظواهر الفساد التي تمثل أداة للتدخل الإجرامي من قبل المافيا أيضًا، وعاملاً مثبطًا على المستوى الاقتصادي بسبب الآثار السلبية على التنافسية والمنافسة الحرة”.