ميلوني تجدد رفضها لحكومة دراغي وتطالبه بعمل “كل ما يلزم” لانقاذ ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت زعيمة حزب (اخوة ايطاليا) اليميني، امام مجلس النواب، رفضها دعم حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، قبل تصويت على الثقة في المجلس نتيجته محسومة بفضل تمتعها بقاعدة برلمانية واسعة.

وقالت ميلوني، في اشارة لقرار انتماء حزبها لصف المعارضة وتعدد القوى السياسية الاخرى الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية، “لقد جلسنا في الجانب الخطأ لأن جميع المقاعد الأخرى كانت مشغولة”، في اقتباس من الشاعر والكاتب المسرحي الألماني بيرتولت بريشت.

وأضافت ميلوني “لن نمنحك صوت الثقة، ولكن التحفيز والدعم لأي قرار نراه صحيحًا، لأننا قبل كل شيء وطنيون”.

وأردفت “قال الرئيس دراغي في خطابه الشهير إنه سينقذ منطقة اليورو: بكل ما يتطلبه الأمر…ما نتوقعه منه اليوم أن يقول، بنفس التصميم، سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن إيطاليا: شركاتها وفرص العمل وحدودها وهويتها. سنحكم عليه بناءً على هذا فقط دون تحيز وبدون تراجع”.