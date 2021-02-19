إسرائيل: الموقف من الاتفاق النووي مع ايران لم يتغير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن “إسرائيل تتمسك بالتزامها بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وموقفها من الاتفاقية النووية لم تتغير”.

وأضاف في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء” إسرائيل تؤمن بأن العودة إلى الاتفاقية السابقة ستمهد فقط الطريق أمام إيران نحو امتلاك ترسانة نووية”.

وتابع “إسرائيل تجري حوارا متواصلا مع الولايات المتحدة بهذا الشأن”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت مجلس الأمن الدولي سحب طلب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لإعادة فرض العقوبات على إيران ما يمهد لعودة ادارة الرئيس جو بايدن الى الاتفاق النووي والتي اشترطت اخترام طهران لكامل التزاماته.