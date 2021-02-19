لقاح كورونا الايطالي يدخل المرحلة الثانية من التجارب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة لاتسيو اليوم الجمعة أن لقاح (ReiThera) الايطالي حظي بموافقة وكالة الدواء والمعهد العالي للصحة على البدء في المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وقال مستشار الشؤون الصحية في المقاطعة، أليسيو داماتو “نأمل أن ننهي المرحلتين الثانية والثالثة بحلول فصل الصيف وبدء الإنتاج في أيلول/سبتمبر القادم”، معلنا أن الدراسات التي تم إجراؤها تفيد بامكانية انتاج 100 مليون جرعة من اللقاح في السنة.

يشار الى ان شركة (ReiThera) للتكنولوجيا الحيوية المطورة للقاح بالتعاون مع مستشفى سبالانزاني العاصمي للأمراض المعدية قد تلقت في وقت سابق تعهدات من الحكومة بالمشاركة بنسبة 30% في راس مالها من اجل تسريع انتاج اللقاح المحلي.