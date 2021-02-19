إيني: إنتاج الهيدروكربونات بمعدل 1.73 مليون برميل نفط يومياً عام 2020

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال عملاق الطاقة الإيطالي، مجموعة (إيني)، إن معدل إنتاج الهيدروكربونات عام 2020، بلغ 1.73 مليون برميل نفط مكافئ يوميا، بما يتماشى مع ما كنا قد أجمعنا الرأي بشأنه، و1.71 مليون برميل نفط مكافئ/يوم على المستوى الفصلي”.

وأعلنت المجموعة في بيان الجمعة، أن “الانخفاض في الإنتاج مقابل صافي تأثير السعر، يرجع إلى تأثيرات انتشار وباء كوفيد 19، خفض الإنتاج من قبل أوبك وانخفاض الطلب على الغاز (في مصر بشكل رئيسي).

إما من ناحية شركات وعمليات الإنتاج، فـ”المساهمة الأكبر كانت من فروعنا في كازاخستان والنرويج، التي قابلها جزئياً انخفاض المبالغ المستحقة في ليبيا، بسبب آثار عامل تعاقدي، انخفاض الاستحقاقات، ظروف الإنفاق وأسباب قاهرة، فضلا عن تراجع انتاج بعض الحقول”.

وفيما يتعلق بالمساهمة من الشركات الناشئة، فقد “بلغت 109 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، بشكل رئيسي في المكسيك (منطقة المنحدرات 1)، والجزائر (بدء تشغيل حقل غاز بيركين)، الكونغو (بدء مرحلة نيني 2 ب) وأنغولا (شركة أغوغو الناشئة)”.

وأشارت الشركة الى “انتعاش الأرباح التشغيلية المعدلة لقطاع الاستكشاف والإنتاج في الربع الرابع من العام الماضي، لتصل إلى 0.8 مليار يورو، بزيادة تقارب نسبة 60٪ مقارنة بالربع الثالث”، بينما “في العام السابق أقل بنسبة 61٪ في الربع الرابع وبنسبة 82٪ على أساس سنوي، في ظل انخفاض أسعار الهيدروكربونات عام 2020، تباطؤ الإنتاج بسبب إجراءات مكافحة كوفيد 19 والتراجع الكبير في الطلب على الطاقة”.