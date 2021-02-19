منظمة إنسانية: 70 مهاجراً يواجهون مخاطر قبالة سواحل ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت منظمة إنسانية عن قارب يحمل على متنه 70 مهاجراً، يواجه مخاطر قبالة السواحل الليبية.

وكتب مشروع (Alarm Phone) الانساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، على مدونة (تويتر) للتواصل الإجتماعي، الجمعة، “لقد أُبلغنا للتو بوجود قارب على متنه 70 شخصًا في خطر جسيم”.

وتابع المشروع الإنساني: “قيل لنا من قبل المهاجرين، إن المياه بدأت تتسرب الى القارب بعد وقت قصير من مغادرة مدينة الزاوية الليبية”. واختتم بالقول “لقد أبلغنا السلطات المعنية على الفور. إنهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة!”.

يذكر أن (Alarm Phone) تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات.