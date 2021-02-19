إيطاليا: النيابة تحقق في تهديدات ضد سيناتورة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أعلنت هيئة الإدعاء العام في عاصمة مقاطعة لومبارديا (شمال) عن إجراء تحقيقات في مجال تهديدات وُجهت لإحدى عضوات مجلس الشيوخ الإيطالي.

وقالت نيابة ميلانو، أن “التهديدات الجديدة ضد السيناتورة ليليانا سيغري، التي تم استهدافها بسبب الصورة التي نشرتها على شبكات التواصل الإجتماعي والتي تظهر فيها وهي تتلقى اللقاح ضد كوفيد 19، أدت إلى عمليات تفتيش على الشبكات الاجتماعية”.

وذكرت النيابة أن “رجال شرطة البريد (المعنية بأمن شبكة الانترنت) يحققون بتنسيق من رئيس قسم مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام في ميلانو، ألبرتو نوبيلي، بفرضية جريمة التهديد، التي تفاقمت بسبب عوامل التمييز والكراهية العنصرية”.