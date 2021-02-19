البابا: كرة القدم طريق حياة لا يقطعها اللاعب لوحده أبداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قالت البابا فرنسيس، إن لعبة كرة القدم يمكن أن تكون “أسلوب حياة” أيضًا، ما دامت تجري في إطار فريق.

ولدى استقباله لاعبي ومسؤولي فريق سامبدوريا، الجمعة، اضاف البابا مخاطبا للاعبين “أود أن أخبركم أنني سعيد بلقائكم، وأن أقول لكم إن الرياضة، وكرة القدم أيضًا، هي طريق للحياة والنضج والقداسة. يمكنك الاستمرار بها، لكن لا يمكنك للمرء السير فيها لوحده أبدًا، بل مع الفريق دائمًا، وهذا مهم جداً”.

وأشار البابا الى أن “في الفريق، كل شيء يتم بشكل جماعي. أفضل الانتصارات هي تلك التي يحققها الفريق. يقولون لدينا للاعب كرة القدم الذي يلعب لنفسه فقط: أنت تأكل الكرة”، عندما “يستحوذ على الكرة لوحده ولا ينظر الى الآخرين”. وأردف: “كلا، ينبغي اللعب كفريق دائماً”.

ثم حث بيرغوليو اللاعبين على “ألا يفقدوا اللعب الودي، أي الرياضة التي تأتي من الدعوة للممارستها”، مبينا أن “المصالح الأخرى أمور ثانوية، والمهم أن يبقى الولع باللعب دائما”.