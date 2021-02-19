إيطاليا: إصابات كوفيد 15479 وضحاياه 353

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه، “سُجلت في أنحاء البلاد 15479 إصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة”.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فـ”منذ يوم أمس، تم تسجيل 348 حالة وفاة أخرى”، وبذلك “يرتفع عدد ضحايا الجائحة منذ بدء انتشارها الى 95,235 حالة”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم إجراء 297,128 تحليل كشف عن الإصابة بالعدوى”، والتي أظهرت أن “مؤشر الحالات الإيجابية قد بلغ 5.2٪”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إنه “يوجد حاليا 2059 مريضًا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، وهم “بزيادة بحاصل 14 حالة”.

في السياق ذاته، ارتفع عدد الأطباء الذين قضوا في إيطاليا خلال جائحة كوفيد 19 إلى 325 شخصاً.

وذكر الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان (Fnomceo)، أن أخصائي طب الأورام غرازيانو غيريللي، هو آخر ضحية يتم تذكرها في “قائمة الضحايا”، التي يقوم بتحديثها.