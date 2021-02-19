زعماء مجموعة السبع: الأولوية لطموحاتنا بشأن التغيّر المناخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن – قال زعماء مجموعة السبع الصناعية الكبرى، إن “في قلب الخطط المعدّة، سنضع طموحاتنا العالمية بشأن التغيّر المناخي وعكس فقدان التنوع البيولوجي”.

وفي البيان الختامي للقمة التي التأمت في العاصمة البريطانية، الجمعة، أكد قادة مجموعة السبع على “الحاجة إلى التنمية المستدامة للبيئة”. وأشاروا إلى الحرص على “احراز تقدم في التخفيف والتكيف والتمويل وفقًا لاتفاقية باريس”.

وخلص قادة المجموعة الصناعية الى القول، “سنوفر تحولًا أخضر وتحولات نحو استخدام طاقة نظيفة تقلل انبعاثات ثنائي أوكسيد الكربون”، كما “تخلق فرص عمل على طريق يسعى إلى تحقيق نسبة الصفر للانبعاثات بحلول عام 2050”.

هذا وتشمل المجموعة، التي تقع رئاستها الدورية على إيطاليا حاليا، كل من كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.