سانت إيجيديو: دراغي محق في وجوب إدارة ملف الهجرة مع دول أوروبية أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، إن “ما قاله رئيس الوزراء ماريو دراغي صحيح عن أوروبا، لأن موضوعًا مهما كالهجرة، يجب إدارته مع الدول الأوروبية الأخرى. هذا أمر أساس”.

وأضاف المتحدث باسم الجماعة روبرتو تزوكّوليني في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الجمعة، أن “من الصواب أيضًا أن نأخذ بالاعتبار بعض الأدوات التي تم اختبارها وأصبحت الآن نموذجًا فيما يتعلق باللاجئين، كالممرات الإنسانية التي بدأتها جماعتنا منذ بعض الوقت مع حقائق أخرى في إيطاليا ودول أوروبية أخرى”. إنها “أداة تسمح باستقبال الفارين من الحروب وفي الوقت نفسه، ادماجهم بسهولة أكبر”.

وذكر تزوكّوليني أن “الاندماج هو العقدة التي يجب أن تميز الفكر السياسي والقرارات من ناحية الهجرة تماماً، لأن الأجانب الذين يعيش العديد منهم في إيطاليا منذ سنوات عديدة، يشاركون بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا”.

واشار الناطق باسم سانت ايجيديو الى “وجوب التفكير أيضًا بكثير من الأشخاص، وبشكل خاص النساء اللائي يعملن في الخدمات الشخصية، تقدمن الرعاية في عائلاتنا، كذلك بالعديد من الأطفال المولودين في إيطاليا والذين ما يزالون لا يحملون الجنسية”، بينما “بإمكانهم الحصول عليها طريق التنشئة الحضارية، أي المرتبط بالدوام في مدارسنا”.

وخلص تزوكّوليني الى القول إن “تعزيز الاندماج، الذي أصبح في كثير من الحالات حقيقة واقعة في بلادنا، ميزة للمجتمع، لأنه يزيل كثيرا من الغموض ويثري الجميع”.