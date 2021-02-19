فون دير لاين: فقدان التنوع البيئي يخلق الأوبئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن “التغيّر المناخي هو الأزمة الكامنة وراء انتشار جائحة كوفيد 19”.

وذكر فون دير لاين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يعقد هذا العام عبر الإنترنت، أن “فقدان التنوع البيولوجي هو العامل الرئيسي الكامن وراء الوباء اليوم، وكذلك تلك الأوبئة التي قد نواجهها في المستقبل”.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية على الشبكات الاجتماعية، خلال انعقاد مؤتمر بالفيديو لقادة مجموعة السبع، أنه “سنعمل مع مصنِّعي اللقاحات المضادة لكوفيد 19، لزيادة قدرات التصنيع في إفريقيا، واستكشاف إمكانية الدعم لتعزيز التصنيع محلياً، من خلال اتفاقيات الترخيص”.

وخلصت فون دير لاين الى القول، إن “هذا الأمر، سيساعد في تلبية الاحتياجات المحلية الراهنة وإعداد القارة لمواجهة الأوبئة في المستقبل”.