بوريل: حوار هام مع بلينكن خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- اشار الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن للاتحاد الاوروبي، نائب رئيس المفوضية، جوزيب بوريل الى أن وزراء خارجية الدول الاعضاء المجتمعين اليوم في بروكسل عقدوا “لقاءا هامًا” عبر الفيديو مع نظيرهم الامريكي أنتوني بلينكن.

وأضاف بوريل، في مؤتمر صحفي افتراضي بعد ختام مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي اليوم الاثنين “كان أول تفاعل رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الجديدة. ويسعدني أن أقول إنه كان لدينا مناقشة إيجابية للغاية، تُظهر أن التركيز الآن ليس فقط على تعميق شراكتنا، ولكن أيضًا على القيادة العالمية المشتركة، ومكافحة الوباء، والانعاش الاقتصادي، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وضمان تعزيز القيم الديمقراطية”.

وأشار بوريل الى أن النقاش مع بلينكن تضمن “القضايا الدولية، بما في ذلك العلاقات مع روسيا والصين، وهما قطبان يشكلان أكبر التحديات بالنسبة لنا”. واردف “كان النقاش مع وزير الخارجية إيجابيًا ومؤثرًا للغاية: لقد كانت له لمسة إنسانية تجاوزت الاعتبارات السياسية. نحن نقدر حقيقة أن كل طرف يعتبر الآخر أفضل شريك له. وكانت الكلمات الأخيرة لوزيرة الخارجية مشجعة للغاية”.

كما نوه بوريل بأن الديمقراطية “تتعرض للتحدي في عالم اليوم: هناك معركة روايات، حول من يفي بالوعود التي قُطعت للشعوب، وعلينا أن نثبت أن الديمقراطية تعمل بشكل أفضل من أي نظام آخر”.