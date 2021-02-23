مكالمة هاتفية بين دراغي وميركل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية ان اتصالا هاتفيا جرى أمس الاثنين بين رئيس الوزراء، ماريو دراغي ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، أنجيلا ميركل.

ووفق مذكرة رئاسة الوزراء الايطالية، ناقش الزعيمان آخر التطورات في قطاع الرعاية الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، والاحداث في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ​​استعدادًا للمجلس الأوروبي الذي سيعقد عبر دائرة بالفيديو يومي الخميس والجمعة المقبلين.