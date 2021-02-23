ايطاليا: حقن اكثر من 3.5 مليون جرعة والحكومة تدرس انتاج لقاحات كورونا محليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المقرر أن يجتمع وزير التنمية الاقتصادية الايطالي، جانكارلو جورجيتي مع ممثلي اتحاد صناعة الادوية يوم الخميس القادم لتقييم عملية انتاج لقاحات فيروس كورونا في ايطاليا، في وقت أعلنت فيه السلطات حقن اكثر من 3.5 مليون جرعة في حملة التطعيم الوطنية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس اتحاد صناعة الادوية، ماسيمو سكاكاباروتسي “سنقوم بتقييم الوضع بشأن احتمالات مد يد العون وسنخبر الوزير كيف يتم إنتاج اللقاح وما هو التوقيت”. ولكنه اضاف “اللقاح منتج حي، وليس منتجًا صناعيًا ويتطلب تفاعلا حيويا داخل آلة تسمى مفاعل حيوي”. وقال “باختصار، المسالة ليست ضغط على زر لاخراج قارورة اللقاحات وتستغرق 4-6 أشهر لبدء الإنتاج”.

هذا، وافادت بيانات رسمية بانه حتى الثالثة بعد ظهر امس الاثنين تلقى المواطنون 3537975 جرعة لقاح في اطار حملة التطعيم الوطنية، من بينهم 1332163 تم حقنهم بكلا الجرعتين اللازمتين.