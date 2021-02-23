دي مايو سيحيط البرلمان الايطالي عن حادثة مقتل السفير وعنصر الدرك في الكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعلن وزير العلاقات مع البرلمان فيديريكو دإنكا ان نظيره بوزارة الخارجية لويجي دي مايو سيحيط البرلمان “في الساعات القليلة المقبلة أو غداً على أبعد تقدير” حول مقتل السفير الايطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية وعنصر الدرك اثر هجوم جرى صباح الاثنين على بعثة ميدانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

وقال وزير العلاقات مع البرلمان: “سنجيب على الأسئلة بمنتهى الوضوح”، مجددا “تعازي الحكومة” لذوي القتيلين.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد اعربوا عن ادانتهم بأشد العبارات للهجوم على القافلة الاممية ، مطالبين بـ”ضرورة تقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة”، كما قدموا تعازيهم لأسر الضحايا وحكومة إيطاليا وبرنامج الأغذية العالمي.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي ادان الهجوم، حكومة الكونغو إلى إجراء “تحقيق عاجل في هذا الاستهداف الشنيع للبعثة، وتقديم الجناة إلى العدالة”، حسبما جاء في بيان للمكتب الاعلامي للأمم المتحدة