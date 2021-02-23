إيطاليا: وصول 77 مهاجراً الى صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول سفينة الشحن (فوس تريتون) التي تحمل راية جبل طارق، وعلى متنها 77 مهاجراً وجثة أحد المهاجرين، إلى بلدة بورتو إمبيدوكلي التابعة لمحافظة أغريجنتو.

وبهذا الصدد، كتب فرع إيطاليا لمنظمة (سي ووتش) الإنسانية الألمانية على مدونة (تويتر) الثلاثاء، أنه “وفقا لما وثقته طائرتنا للإستطلاع (مونبيرد)، فقد تم الوقوف لحظة صمت إكراماً لأجل هذه الضحية التي تضاف الى عدد لا يحصى من أمثالها، لتعاد إليها الكرامة التي سلبتها إياها أوروبا”.

هذا وقد بدأت صباح اليوم عمليات إنزال ونقل المهاجرين إلى سفينة الحجر الصحي، بينما كان قد تم إجلاء رجل وامرأة وطفل إلى لامبيدوزا قبل الوصول إلى الميناء الآمن الذي خصص لـ(فوس تريتون)، من قبل السلطات الأمنية.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “بالنسبة لبلدة بورتو إمبيدوكلي، هذا هو الرسو الثاني لمهاجرين في غضون ساعات قليلة”، فقد “وصلت صباح أمس في الواقع، سفينة (آسّو ترينتا) وعلى متنها 232 مهاجراً، ومعهم جثة مهاجر أخرى أيضًا”.

في هذا السياق، قالت عمدة المدينة إيدا كارمينا لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية “أناشد رئيس الوزراء ماريو دراغي أن يضع ظاهرة الهجرة على رأس جدول أعمال الحكومة: يجب فتح طاولة نقاش بشأنها في أوروبا وعلى وجه السرعة”.

وأشارت رئيس البلدية الى أنه “لا يمكننا ترك مجتمعنا الصغير وغير المستعد، فنحن نخاطر بأن يجرفنا صدى موجة الصدمة الإعلامية أيضاً”. وأردفت “لطالما كنا نؤيد كرم الضيافة، لكننا لا نريد أن نموت بسبب حسن الضيافة”.

وخلصت كارمينا الى القول، إن “العام الماضي، شهدنا وضعاً مأساوياً مع تداعيات اقتصادية ثقيلة للغاية على مجتمع رهن كل شيء بالسياحة، والذي يخاطر برؤية فشل كل جهد بُذل لتحقيق انتعاش محتمل”.