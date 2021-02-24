برلسكوني: بذل قصارى جهدنا لتجنب الإغلاق العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني إن “بعض العلماء يطالبون بفرض إغلاق عام لبضعة أسابيع، كما تفعل ذلك دول أوروبية أخرى. وأعتقد أن علينا بذل قصارى جهدنا لتجنب ذلك، وأيضًا على أساس الرأي المعاكس الذي أعربت عنه مقاطعات عديد من البلاد”.

واضاف برلسكوني في مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) الإيطالية الأربعاء، أنه “مع ذلك، فأنا أدرك جيدًا أن خطر حدوث موجة جديدة هو حقًا قاب قوسين أو أدنى، لإرتباطه بسلالات الفيروس الجديدة التي تنتشر”، ومع ذلك “هناك قاعدتان، يجب احترامها تمامًا”.

وتابع: “الأولى هي وجوب إعطاء المواطنين معلومات واضحة وفي الوقت المناسب، وليس إثارة آمال كاذبة أو مخاوف لا أساس لها، وتجنب تغيير المسارات في اللحظة الأخيرة. والقاعدة الثانية هي ضرورة تعويض كل إغلاق فوري أو سياقي قبل كل شيء”.

وأعرب رئيس الوزراء الأسبق عن “الاعتقاد بأن المناقشات العلمية المشروعة، إذا تم نقلها إلى وسائل الإعلام، تربك السكان بشكل لا إرادي وبالتالي تزيد من انعدام الثقة. لقد استمعنا في الأشهر الأخيرة إلى كل شيء ونقيضه، ولهذا السبب نأمل أن حظر (رئيس الوزراء ماريو) دراغي المفروض حول تقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين يمكن أن يمتد إلى الأوساط الطبية العلمية أيضا”.