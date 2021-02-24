إيطاليا: أزمة كوفيد الصحية فرصة كبيرة للمنظمات الإجرامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت جهة أمنية إيطالية إن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19، تمثل فرصة كبيرة بالنسبة للمنظمات الإجرامية.

وفي التقرير نصف السنوي لمديرية مكافحة المافيا (Dia) “أظهر تحليل اتجاه الجريمة بالإشارة إلى فترة الإغلاق أن منظمات المافيا، تأكيداً للتوقعات، تحركت بإستراتيجية تهدف إلى تعزيز سيطرتها الإقليمية، والتي تعتبر عنصرا أساسيا من أجل بقائها ككيان قائم بحد ذاته وشرط أساسي لأي استراتيجية إجرامية لتراكم الثروة”.

وذكر التقرير نصف السنوي، أن “السيطرة الإقليمية وتوافر السيولة التي يمكن أن تهدف إلى زيادة التوافق الاجتماعي أيضًا من خلال أشكال المساعدة للأفراد والشركات التي تواجه صعوبات”. وبالتالي، فإن “مخاطر أنشطة المشاريع المتوسطة والصغيرة (أي تلك الشبكة الاجتماعية والتجارية التي يقوم عليها اقتصاد النظام الوطني بشكل أساسي) تبتلعها الجريمة بمرور الوقت​​، لتصبح أداة لغسيل الأموال غير المشروعة وإعادة استخدامها”.

ويقرأ في التقرير أنه “لمواجهة حالة الطوارئ، سيكون تبسيط إجراءات منح العقود والخدمات العامة أمرًا لا مفر منه. وكل هذا سينطوي على مخاطر جسيمة لتسلل المافيا إلى الاقتصاد القانوني، لا سيما في قطاع الصحة، الذي يمثل قطبًا لمصالح نطاق هائل وجذاب، كذلك من ناحية السيطرة الاجتماعية التي يمكنه أن يقدمها”.