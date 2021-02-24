ريندرز: تزايد ضرورة إنشاء نيابة أوروبية لمكافحة الاحتيال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى المفوض الأوروبي المكلف بشؤول العدل ديديه ريندرز، أن إنشاء نيابة أوروبية لمكافحة الاحتيال يتزايد ضرورة أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف ريندرز في تصريحات لصحيفة (إل صولي 24 أوري) الإيطالية الأربعاء، أنه “مع رومانيا، إيطاليا هي الدولة التي تمتلك أكبر عدد من التحقيقات المحتملة”. وأوضح أن “هدفي هو السماح للمؤسسة الجديدة ببدء العمل بحلول نهاية الدورة التشريعية الحالية، وسيكون أفضل لو تمكنت من ذلك بين نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين”.

وأضاف وزير الخارجية البلجيكي السابق، أن “دول الاتحاد الـ27 قد جهزت أنفسها بصندوق إنعاش جديد بقيمة 750 مليارًا. وسيكون لدينا مزيداً من الأموال للإنفاق بسرعة وبمرونة أكبر”، وفي هذا السياق “يمتلك المدعي العام الأوروبي ضرورة خاصة”.

وعلق مفوض العدل الضوء على “عدم تعيين ممثلين إيطاليين بمكتب المدعي العام الأوروبي الذي دعي للتحقيق في الاحتيال ضد الميزانية الأوروبية”. وقال إن “على إيطاليا أن تعين مدعين عامين مفوَّضين. أنا أضغط من أجل أن يحدث هذا بسرعة. لقد تأخرت البلاد ولا يمكن للمدعي العام أن يبدأ العمل دون أن يقوم الجميع بترشيح بعض الممثلين المنتدبين على الأقل”.

وتابع “علاوة على ذلك، يتطلب صندوق التعافي تدخلات في مجال العدالة والسماح بها”، كما “يتعين على إيطاليا مواجهة عمليات طويلة جدًا، كما أوضحنا ذلك بالإحصاءات السنوية. هناك طريقة لاستخدام الأدوات الرقمية لتحسين الوضع”.

وأعرب ريندرز عن “الإعتقاد بأن في خطط إعادة التشغيل، من الضروري الاستثمار في رقمنة قطاع العدالة. سأصر كثيرا مع وزيرة العدل مارتا كارتابيا على هذا الجانب”، وخلص إلى القول إنه “من ناحية أخرى، من الواضح أن الاستثمارات الاقتصادية من الخارج نفسها، يجب أن يتم تيسيرها من خلال عدالة تبدو عادلة، فعالة ومستقلة”.