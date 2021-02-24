وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تستمر في تطوير قدراتها النووية سرا ولن نصمت

القدس- قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي الأربعاء إن “سياسة إيران هي إعلان نوايا لرغبتها في الاستمرار في تطوير قدراتها النووية سرًا”.

وأضاف في تصريح وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “ترى إسرائيل في هذه الخطوة تهديدًا، ويجب ألا تمر دون رد، ولن نسمح لإيران أبدًا بالسيطرة على القدرة على حيازة سلاح نووي “.

واعتبر أشكنازي: “إن إيران تدمر ما تبقى من رقابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتواصل تحدي وتهديد الاستقرار الإقليمي”.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: “تواصل إيران تخزين اليورانيوم المخصب وخداع وإخفاء طموحها لامتلاك سلاح نووي، وهي الآن تدمر ما تبقى من إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تتطلب خطوات إيران المتطرفة رداً دولياً فورياً”.

وأضاف: “إن إلحاق إيران الضرر بآليات الرقابة الخاصة لمنشآتها النووية وتعليق بروتوكول التنفيذ الإضافي خطوات متطرفة تتخطى جميع الخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع الدولي، وتستنزف تمامًا الصفقة النووية من جوهرها”.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن “تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمس حدد بشكل لا لبس فيه أن إيران نفذت نشاطًا غير معلن بمواد نووية على الأقل أربعة مواقع مختلفة ، ولم تبلغ عن مكان وجود نفس المواد النووية اليوم”.

وقالت: “تكمن أهمية هذا التعليق في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تكون قادرة على الإشراف على أنشطة إيران النووية أو إرسال مفتشين إلى مواقع تقوم فيها إيران بأنشطة نووية غير معلنة”.

وأضافت: “بدون إشراف، ستواصل إيران التقدم في برنامجها النووي سراً”.

وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “يجب أن يكون هذا الفعل بمثابة جرس إنذار لأولئك الذين امتنعوا حتى الآن عن الرد بشكل حاسم وعملي على انتهاكات إيران المستمرة لالتزاماتها الدولية”.

