دي مايو: نتوقع إجابات واضحة من الأمم المتحدة بشأن حادثة الكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-اعلن وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أن سلطات بلاده توجهت بطلب رسمي الى برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة لـ”فتح تحقيق لتوضيح ما حدث”، في اشارة الى هجوم يوم الاثنين الماضي الذي تعرضت له بعثة ميدانية تابعة لبرنامج الأغذية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اسفر عن مقتل السفير الإيطالي ومرافقه الأمني بقوات الدرك الايطالية والسائق الكنغولي.

وقال دي مايو خلال إحاطة أمام المجلس النواب الايطالي الاربعاء عن الحادثة “كما أوضحنا أننا نتوقع إجابات واضحة وشاملة في أسرع وقت ممكن”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن نائب الأمين العام لعمليات السلام للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا ، أعلن يوم الاثنين الماضي شروع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عملية تحقيق عن الحادثة.

واضاف دي مايو “لقد طلبت أيضًا من السكرتير العام لوزارة الخارجية، السفيرة اليزابيتا بيلوني، البقاء على اتصال دائم مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للحصول على معلومات حول ملابسات ما حدث، ونتوقع من الوكالة الاممية إرسال تقرير مفصل مع كل عنصر مفيد فيما يتعلق ببرنامج الزيارة والتدابير الأمنية المتخذة لحماية الوفد”.

يشار الى ان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ، قد نقل معلومات عن برنامج الأغذية العالمي، تفيد بان البعثة الميدانية ضمت سبعة أشخاص كانوا في سيارتين تابعتين لبرنامج الأغذية متجهين من غوما إلى روتشورو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث كانوا يعتزمون زيارة مشروع للتغذية المدرسية.

واشار دوجاريك -حسبما نقل عنه المكتب الاعلامي للأمم المتحدة- الى أن “المجموعة تألفت من خمسة من موظفي برنامج الأغذية العالمي والسفير الإيطالي لدى الكونغو ومرافقه الأمني. وقد غادرت المجموعة غوما في حوالي التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وبعد نحو ساعة أوقفت جماعة مسلحة السيارتين وأجبرت كل الركاب على النزول منهما”. وأضاف “قُتل موظف البرنامج سائق السيارة في البداية وأُجبر الأشخاص الستة الآخرون على التوجه نحو الأحراش تحت تهديد السلاح، وأثناء تبادل إطلاق النار أصيب السفير الإيطالي ومرافقه الأمني ولقيا حتفهما فيما بعد”، بينما “تمكن الأشخاص الأربعة الآخرون من الفرار، وكلهم موظفون في برنامج الأغذية العالمي وهم نائب مدير مكتب البرنامج في الكونغو الديمقراطية ومساعد مشروع التغذية المدرسية وضابط أمني وسائق”.