بطريرك الكلدان: زيارة البابا للعراق رسالة للتمسّك بالأرض ورفض التعصّب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قال بطريرك بابل على الكلدان لويس روفائيل الأول ساكو إن زيارة البابا فرنسيس للعراق تمثل رسالة للتمسّك بالأرض ورفض التعصّب، كما نعلّق أهمية خاصّة على لقائه المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني.

ورد البطريرك الكلداني في مقابلة مع صحيفة “النّهار العربي” الأربعاء، على سؤال عن كيفية استعداد بغداد لاستقبال الحبر الاعظم، بالقول إن “الشعب العراقي كله يستعد لهذه الزيارة التاريخية والاستثنائية بسبب الظروف، ونظراً الى شخصية البابا. والكل متعطش لها، لما تحمله من رسائل”.

وحول ما إذا كانت الظروف الأمنية في العراق ملائمة للزيارة، أجاب أن “البابا فرنسيس مصمم ومتحمس لزيارة العراق برغم كل الصعوبات والتحديات، سواء فيما يتعلق بالجانب الأمني أم بجائحة كورونا”، مبينا أنه “بالنسبة للجانب الأمني، ستتخذ السلطات كل الإجراءات الضرورية لضمان سلامته. ومن الناحية الصحية، سنلتزم بالإجراءات الوقائية الضرورية”.

وتابع “أضف إلى ذلك أن البابا رسول سلام يأتي برسائل سلام ومحبة، ولا أعتقد أن أحداً يرفض الزيارة أو يمكن أن يقوم بشيء يسيء الى الزيارة التي يقوم بها من أجل الإنسان ومن أجل العراق”.

وذكّر ساكو بأن “العراقيين جميعهم عانوا من التيارات المتشددة، بمن فيهم المسيحيون، كونهم جزءاً من هذا النسيج العراقي. ولأنهم أقلية تظهر معاناتهم أكبر. هذه الزيارة هي رسالة لجميع العراقيين، للسوريين واللبنانيين وجميع أبناء المنطقة التي لا تسمح ظروفهم بزيارة كهذه”.

كما أن “البابا سيشجع بالتأكيد مسيحيي العراق ولبنان وسورية على البقاء في بلادهم ومواصلة والتمسك بالرجاء”، فـ”حرام أن نترك كل هذا التراث وهذه الأرض. نحن أهل هذه الأرض”.

وذكر الكاردينال أن “المسيحيين هم الذين ترجموا المعرفة والعلوم اليويانية الى السريانية والعربية قبل أن تنتقل الى الغرب. للمسيحيين مساهمة كبيرة في الثقافة الإسلامية. علينا أن نصبر ونتمسك بهويتنا المسيحية والوطنية، وألا نفكر بالهجرة عند أي صعوبات. حرام أن ننسلخ عن أرضنا وتقاليدنا. أبناء هذه المنطقة هم جذور المسيحية، فإذا لم يبق فيها مسيحيون، يصير المسيحيون بلا جذور”.

أما عن لقاء البابا للسيستاني، فقد قال: “نعوّل كثيراً على هذا اللقاء، لأن البابا استطاع أن يحاور المسلمين محاورة حماسية جداً، فالتقى شيخ الأزهر أحمد الطيب ووقّع معه وثيقة الأخوة الإنسانية، وأجرى لقاءات أخرى مع الجانب السنّي. ولذا يكتسب لقاؤه السيستاني أهمية لدفع الحوار والتفاهم مع الجانب الشيعي أيضاً من أجل خير المسلمين والمسيحيين. والبابا سيركز على احترام الحياة وقبول الآخر في ممتلكاته وفكره. فالتعاون غنى بينما نبذ الآخر خسارة وفقر”.

ونوه رأس الكنيسة الكلدانية بأنه “بعد أن يستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي البابا في مطار بغداد، والاستقبال في القصر الجمهوري، سيتوجه الى كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك التي فُجّرت عام 2010 واستشهد 65 شخصاً فيها. هناك سيلتقي الإكليروس الكاثوليكي وسيوجه كلمة الى رؤساء الكنائس عن أهمية البقاء وأهمية الشهادة”.

وأردف “فالكنيسة الشرقية اكتسبت أهميتها ليس فقط من أنها لم تكن يوماً كنيسة دولة وكانت دائماً مستقلة، وإنما أيضاً من دماء شهدائها التي سكبت وفاء لإيمانهم. وهذا لم يحصل في الزمن الغابر البعيد فحسب، بل مؤخراً أيضاً. فبعد سقوط النظام العراقي، خطفت تنظيمات مثل (القاعدة) ثم (داعش) مسيحيين وقتلتهم وطردتهم من منازلهم وأوطانهم بسبب إيمانهم”.

وأشار ساكو الى أنه “بعد كنيسة سيدة النجاة، سيقيم البابا قداساً في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد، وللمرة الأولى سيرأس البابا قداساً بغير الطقس اللاتيني، تعبيراً عن أهمية الكنائس الشرقية الكاثوليكية. وقد أصررت على أن يكون القداس بالطقس الكلداني لأنه بابا لكل الكنائس، لا للكنيسة الرومانية اللاتينية فحسب”. وأوضح أن “حضور كنائسنا شبه مهدد ونحن بحاجة الى دعمه الكامل”، كما “سيحضر القداس مسؤولون حكوميون ودينيون”.

وقال البطريرك إنه “من القداس، سيتوجه البابا إلى أربيل حيث يلتقي سلطات الإقليم. وسيقصد الموصل التي تعتبر مثالاً للخراب والإرهاب والتطرف الديني. الموصل منكوبة. حتى اليوم لا تزال هناك جثث ضحايا التطرف والإرهاب”، فـ”زيارة البابا لها ستكون بمثابة رسالة مفادها كفى، كفى تعصباً. التعصب ضد الدين. يجب العيش بسلام واستقرار، أياً كان الدين والمذهب”.

ثم “تأتي زيارة بيرغوليو لقرقوش التي هُجّر مسيحيوها، وهي رسالة تشجيع للمسيحيين على البقاء والتواصل مع مجتمعهم”. وفي النهاية “سيقام في أربيل قداس في ملعبها الذي يستوعب أكثر من 15 ألف شخص”.