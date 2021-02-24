مطالبة فلسطينية للامم المتحدة بمنع تدخل إسرائيل في العملية الانتخابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- طلبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الأربعاء من الأمم المتحدة لعب دور في منع إسرائيل من التدخل في العملية الانتخابية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.

وقالت، في بيان أرسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ” أشار رئيس اللجنة إلى المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات الفلسطينية خصوصاً في مدينة القدس، داعياً الأمم المتحدة إلى لعب دور في منع تدخل سلطات الاحتلال الاسرائيلية في العملية الانتخابية، خصوصا الامتناع عن اعتقال او تهديد مرشحين، او عرقلة الدعاية الانتخابية للقوائم، وكذلك العمل على ضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية”.

من جانبه، فقد أكد وينسلاند “على دعم وتأييد الأمم المتحدة لعقد الانتخابات الفلسطينية العامة، وببذل الجهود لتمكين اللجنة من إجراء العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية”، وفق بيان اللجنة

وستجري الانتخابات التشريعية في 22 ايار/مايو المقبل على ان تجري الانتخابات الرئاسية في 31 تموز/يوليو.

وستكون هذه الانتخابات التشريعية الأولى منذ العام 2006 والرئاسية الأولى منذ العام 2005.