برلماني إيطالي: نكرم أتاناسيو وياكوفاتشي بجعل “إفريقيا أولوية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب برلماني إيطالي عن اقتناعه بأن الاحتفاء بذكرى السفير لوكا أتّاناسيو ومرافقه فيتوريو ياكوفاتشي، بجعل “إفريقيا أولوية” بالنسبة لنا.

واضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بييرو فاسينو، بعد الإحاطة البرلمانية لوزير الخارجية لويجي دي مايو، الأربعاء حول الهجوم الذي وقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن “من الضروري توعية المجتمع الإيطالي بشأن إفريقيا”.

وذكر أن إفريقيا “ليست قارة بعيدة، ولا تتميز بالضيق فقط ولا يجب النظر إليها لكونها مليئة بالمشاكل”، بل “إن قارة يمكن أن توفر فرصاً وإمكانات، لكنها تعتمد علينا وعلى قدراتنا وتصميمنا لاغتنامها وتعزيزها وتقديم ظروف مختلفة لمن يعيش فيها اليوم”.

وذكر القيادي بالحزب الديمقراطي، أنه “يجب أن تكون هذه أولوية في جدول أعمالنا، وأجندة سياستنا الخارجية، بل ولعمل المجتمع الإيطالي، الذي عندما يفكر بالاستثمارات أو بالأعمال التجارية، بتطوير التعاون وتعزيز العلاقات الثقافية، أن يعتبر إفريقيا قارة أولوية لتوجيه الموارد والمبادرات نحوها”.

وخلص فاسينو الى القول: “أعتقد أن هذه أفضل طريقة لتكريم لوكا أتاناسيو وفيتوريو ياكوفاتشي بطريقة غير رسمية”.