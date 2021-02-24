السفير الايطالي وحارسه قتلا في الكونغو خلال “تبادل لاطلاق النار”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت النتائج الأولى لتشريح جثتي السفير الايطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتّاناسيو وحارسه عنصر سلاح الدرك الإيطالي فيتوريو ياكوفاتشي أن كلاهما قضيا أثناء محاولة اختطاف انتهت بشكل مأساوي بتبادل لإطلاق النار وليس اعداما من الخاطفين.

ووفق التشريح الذي أمر به المدعي العام في روما، أصيب الضحيتان برصاصتين على كل منهما، و كشفت الأشعة المقطعية أن الرصاصات اخترقت الجثتين من اليسار إلى اليمين.

يشار الى أن صحيفة ايطالية تحدثت عن مقتل الايطاليين بـ”نيران صديقة” خلال تبادل اطلاق النار بين حراس حديقة فيرونغا القريبة من موقع الكمين والخاطفين، وهي فرضية لم يتم تاكيدها.

وقد اعلن وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو في احاطة أمام البرلمان اليوم أن سلطات بلاده توجهت بطلب رسمي الى برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة لـ”فتح تحقيق” لتوضيح ما حدث يوم الاثنين الماضي خلال الهجوم المسلح على بعثة ميدانية تابعة لبرنامج الأغذية شرقي، اسفر عن مقتل السفير ومرافقه الأمني بقوات الدرك الايطالية والسائق الكنغولي.

وقال دي مايو خلال إحاطة أمام المجلس النواب الايطالي الاربعاء عن الحادثة “كما أوضحنا أننا نتوقع إجابات واضحة وشاملة في أسرع وقت ممكن”. واضاف دي مايو “لقد طلبت أيضًا من السكرتير العام لوزارة الخارجية، السفيرة اليزابيتا بيلوني، البقاء على اتصال دائم مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للحصول على معلومات حول ملابسات ما حدث، ونتوقع من الوكالة الاممية إرسال تقرير مفصل مع كل عنصر مفيد فيما يتعلق ببرنامج الزيارة والتدابير الأمنية المتخذة لحماية الوفد” من جانب الامم المتحدة.