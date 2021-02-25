منظمة إنسانية: 41 مهاجراً مفقوداً في غرق قارب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمة إنسانية إنه “كما كنا نخشى، الجثة التي رصدتها طائرتنا الإستطلاعية (مونبيرد) وانتشلتها سفينة (فوس تريتون) هي واحدة فقط من بين ما لا يقل عن 41 شخصًا آخرين فقدوا بعد انتظارهم للمساعدة عبثًا”.

وكتبت منظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية في تغريدة على منصة (تويتر)، في إشارة إلى تحطم قارب الهجرة الذي وقع يوم السبت الماضي في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، أن “من بين هؤلاء المفقودين هناك 3 أطفال و4 نساء، من بينهم والدة المولود الجديد الذي تم إجلاؤه الى لامبيدوزا”.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، فان “فريق عمل المفوضية الأوروبية الموجود في بلدة بورتو إمبيدوكلي، في انتظار إنزال 77 مهاجراً من على متن سفينة (فوس تريتون) التجارية، قام بجمع شهادات دقيقة حول حادث تحطم القارب الذي وقع يوم السبت 20 شباط/فبراير وسط البحر المتوسط”​​، والتي أكدت أن “41 شخصاً على الأقل قد غرقوا وفقدوا”.